Политический раскол в США резко усилился после 2008 года - исследование

Разногласия во взглядах американского населения на социальные и политические вопросы резко возросли в период с 1988 по 2008 годы. Особенно это наблюдается с 2008 года, когда в мире начался финансовый кризис, Барак Обама стал президентом США, были запущены App Store и iPhone 3G от Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

Детали

Лаборатория политической психологии Кембриджского университета проанализировала мнения по широкому кругу вопросов — от абортов и равенства до традиционных ценностей — за почти четыре десятилетия и обнаружила, что поляризация почти не изменилась в течение 90-х и 2000-х годов.

Однако, начиная с 2008 года разногласия во всех сферах постоянно росли, как показывают исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science.

Большая часть этого изменения связана с тем, что либеральная часть американской общественности движется в более прогрессивном направлении. Согласно результатам опроса, в 2024 году левая часть американцев была на 31,5% более социально либеральной по сравнению с 1988 годом, тогда как правая часть американского общества была лишь на 2,8% более консервативной.

Наше исследование показывает, что 2008 год стал важным поворотным моментом в разногласиях между левыми и правыми по многим вопросам, определяющим современную политику США - сказал старший автор исследования, доктор Ли де-Вит, который возглавляет Лабораторию политической психологии Кембриджского университета.

Напомним

Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составлял 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большая часть жителей США недовольны его экономической и иммиграционной политикой.