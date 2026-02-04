$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 15898 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 27955 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 25683 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 26805 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 26215 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 17605 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 26510 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33778 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17815 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25460 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Политический раскол в США резко усилился после 2008 года - исследование

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Исследование Кембриджского университета показало, что расхождения во взглядах американцев на социальные и политические вопросы значительно возросли с 2008 года, когда в мире начался финансовый кризис.

Политический раскол в США резко усилился после 2008 года - исследование

Разногласия во взглядах американского населения на социальные и политические вопросы резко возросли в период с 1988 по 2008 годы. Особенно это наблюдается с 2008 года, когда в мире начался финансовый кризис, Барак Обама стал президентом США, были запущены App Store и iPhone 3G от Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

Детали

Лаборатория политической психологии Кембриджского университета проанализировала мнения по широкому кругу вопросов — от абортов и равенства до традиционных ценностей — за почти четыре десятилетия и обнаружила, что поляризация почти не изменилась в течение 90-х и 2000-х годов.

Однако, начиная с 2008 года разногласия во всех сферах постоянно росли, как показывают исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science.

Большая часть этого изменения связана с тем, что либеральная часть американской общественности движется в более прогрессивном направлении. Согласно результатам опроса, в 2024 году левая часть американцев была на 31,5% более социально либеральной по сравнению с 1988 годом, тогда как правая часть американского общества была лишь на 2,8% более консервативной.

Наше исследование показывает, что 2008 год стал важным поворотным моментом в разногласиях между левыми и правыми по многим вопросам, определяющим современную политику США

- сказал старший автор исследования, доктор Ли де-Вит, который возглавляет Лабораторию политической психологии Кембриджского университета.

Напомним

Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составлял 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большая часть жителей США недовольны его экономической и иммиграционной политикой.

Евгений Устименко

