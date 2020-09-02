Поліція посилила заходи безпеки через акції в урядовому кварталі Києва

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету Міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - повідомили у поліції.

Організатори заходів, як зазначається, анонсували залучення автотранспорту до проведення акції.

"У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - попередили правоохоронці.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, Рада сьогодні, 2 вересня, планує переглянути підстави для створення військово-цивільних адміністрацій.