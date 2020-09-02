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Рада сьогодні планує переглянути підстави для створення військово-цивільних адміністрацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо створення військово-цивільних адміністрацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Рада сьогодні планує переглянути підстави для створення військово-цивільних адміністрацій

Так, передбачається розгляд законопроектів щодо утворення військово-цивільних адміністрацій та щодо утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів.

Окрім того, парламентарі планують розглянути низку законопроектів про внесення змін до законодавства щодо електричного транспорту в Україні, а також законопроект щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

Нардепи планують розглянути питання ратифікації, зокрема, договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити за основу та скоротити строки підготовки до другого читання законопроекту №3913 щодо утворення військово-цивільних адміністрацій (ВЦА).

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