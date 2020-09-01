Раді рекомендували переглянути підстави для створення ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити за основу та скоротити строки підготовки до другого читання законопроекту №3913 щодо утворення військово-цивільний адміністрацій (ВЦА). Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
“За - 15, проти – 0, утримались – 4, рішення прийнято”, - сказав голова комітету Андрій Клочко.
Так, метою законопроекту є визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Зокрема у Законі України “Про військово-цивільні адміністрації” у статті 3 передбачається доповнити частину другу новим реченням такого змісту: “Військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України територіями територіальних громад можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях”.
На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення дозволить створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України сьогодні, 1 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій.