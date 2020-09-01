Рада планує переглянути підстави для утворення військово-цивільних адміністрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку питань, зокрема проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій, передає УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВРУ.
Проектом закону пропонується внести зміни до Законів України “Про військово-цивільні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, в частині визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад.
Зокрема у Законі України “Про військово-цивільні адміністрації” у статті 3 передбачається доповнити частину другу новим реченням такого змісту: “Військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України територіями територіальних громад можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях”.
Відповідно до пояснювальної записки, проект ЗУ розроблено, зокрема, у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.
"У деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на лінії зіткнення, безпекова ситуація не дозволяє дотримуватися міжнародних стандартів забезпечення безпеки та демократичного виборчого процесу при проведенні чергових і перших місцевих виборів у 2020 році… З огляду на зазначене проектом закону пропонується визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад", - сказано в пояснювальній записці.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 1 вересня, Верховна Рада України дев’ятого скликання відкриє роботу четвертої сесії.