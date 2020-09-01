Діти - в школу, нардепи - в Раду: сьогодні парламент відновлює засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України дев’ятого скликання відкриє роботу четвертої сесії, передає УНН.
Тож, згідно з календарним планом проведення сесії, парламентарі продовжать роботу до січня 2021 року, а далі - нова, п’ята сесія роботи ВР.
Першовересневе засідання в Раді відкриють у нетрадиційний час - о 12:00, замість звичної 10 години ранку. Ймовірно, таке рішення було ухвалене через урочисті перші уроки в дітей народних депутатів.
На порядку денному на сьогодні в парламенті 20 проектів законів і постанов, серед них нардепи візьмуться за впровадження установи бізнес-омбудсмена, розглянуть реорганізацію місцевих державних адміністрацій і займуться відміною туристичного збору для внутрішньо переміщених осіб.
Загалом, у новому політичному сезоні Верховна Рада візьметься за :
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- питання Державного бюджету 2021 року,
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- ухваленням законопроектів про державні символи,
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- законодавством в області народовладдя,
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- завершенням реформи децентралізації,
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- діджиталізацією і розвитком ІТ-сфери,
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- питаннями оборони країни та економічної безпеки,
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- продовженням реформи парламенту.
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Щоправда, такі стратегічні законодавчі цілі наразі оприлюднила лише пропрезидентська монобільшість, інші парламентські фракції і групи свої політичні плани поки тримають в таємниці.
Загалом, у межах нової сесії парламентарі будуть збиратися на чергові засідання 40 разів, але це не виключає можливості скликання народних депутатів позачергово.
Як повідомляв УНН, зі слів голови ВР Разумкова, під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів.