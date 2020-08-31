Разумков про плани роботи ВР: у цій сесії буде більше політики

“На цю сесію стратегічним буде питання саме Держбюджету на наступний рік. Згідно з законодавством, він має надійти до ВРУ до 15 вересня. ВРУ готова до цього повністю, і профільний комітет і всі інші комітети, які будуть долучені до цього процесу, готові працювати, вносити пропозиції. Станом на сьогодні відповідного законопроекту до ВРУ внесено не було”, — сказав Разумков.

За його словами, багато інших законопроектів, які будуть виноситися на цю сесію, обумовлені планом законодавчої роботи ВР, також свої корективи вніс коронавірус.

“Буде більше політики в цій сесії, адже наближаються місцеві вибори. Все, що буде відбуватися в державі, і в тому числі в політичному органі ВРУ, також буде пов’язано з місцевими виборами. Але я надіюся, що конструктив буде більш вагомим для народних депутатів, ніж рейтинги на місцевих виборах”, — сказав Разумков.

Також він додав, що будуть винесені для розгляду соціальні та економічні законопроекти.

Нагадаємо, як повідомили у фракції “Слуга народу”, четверту сесію ВР, яка розпочнеться з 1 вересня, буде повністю присвячено підготовці Державного бюджету на 2021 рік, а також у пріоритетності пакет економічних законів.