Разумков про плани роботи ВР: у цій сесії буде більше політики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів. Також головним питанням буде розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Про це заявив журналістам голова ВРУ Дмитро Разумков під стінами парламенту, передає кореспондент УНН.
“На цю сесію стратегічним буде питання саме Держбюджету на наступний рік. Згідно з законодавством, він має надійти до ВРУ до 15 вересня. ВРУ готова до цього повністю, і профільний комітет і всі інші комітети, які будуть долучені до цього процесу, готові працювати, вносити пропозиції. Станом на сьогодні відповідного законопроекту до ВРУ внесено не було”, — сказав Разумков.
За його словами, багато інших законопроектів, які будуть виноситися на цю сесію, обумовлені планом законодавчої роботи ВР, також свої корективи вніс коронавірус.
“Буде більше політики в цій сесії, адже наближаються місцеві вибори. Все, що буде відбуватися в державі, і в тому числі в політичному органі ВРУ, також буде пов’язано з місцевими виборами. Але я надіюся, що конструктив буде більш вагомим для народних депутатів, ніж рейтинги на місцевих виборах”, — сказав Разумков.
Також він додав, що будуть винесені для розгляду соціальні та економічні законопроекти.
Нагадаємо, як повідомили у фракції “Слуга народу”, четверту сесію ВР, яка розпочнеться з 1 вересня, буде повністю присвячено підготовці Державного бюджету на 2021 рік, а також у пріоритетності пакет економічних законів.