Разумков о планах работы ВР: в этой сессии будет больше политики

"На эту сессию стратегическим будет вопрос именно Госбюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в ВРУ до 15 сентября. ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет и все другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. На сегодня соответствующего законопроекта в ВРУ внесено не было", - сказал Разумков.

По его словам, многие другие законопроекты, которые будут выноситься на эту сессию, обусловлены планом законодательной работы ВР, также свои коррективы внес коронавирус.

"Будет больше политики в этой сессии, ведь приближаются местные выборы. Все, что будет происходить в государстве, и в том числе в политическом органе ВРУ, также будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", - сказал Разумков.

Также он добавил, что будут вынесены для рассмотрения социальные и экономические законопроекты.

Напомним, как сообщили во фракции "Слуга народа", четвертую сессию ВР, которая начнется с 1 сентября, будет полностью посвящено подготовке Государственного бюджета на 2021 год, а также в приоритетности пакет экономических законов.