Арахамія про наступну сесію ВР: присвятимо її підготовці Бюджету-2021

“1 вересня буде перше засідання ВР. Воно буде починатися з 12 години, тому що вранці батьки хочуть провести дітей до шкіл і повернутись на роботу. З 2-го в черговому режимі, як воно було в останні часи, за таким самим графіком. Що стосується порядку денного — ще не було погоджувальної ради. Дійсно, ми будемо зараз швидко визначатися, яким чином будемо рухатися. Але всю сесію, весь сезон, буде звичайно присвячено підготовці до держбюджету 2021 року”, — сказав Арахамія.

За його словами, пріоритетним буде пакет законопроектів про економічне зростання.

“Чудовий закон про індустріальні парки, який треба якомога швидше прийняти. Другий закон — це закон про локалізацію, ми надаємо перевагу українським виробникам у машинобудуванні”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, державний бюджет 2021 року буде, “перш за все, реалістичним” та стимулювати економіку.