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Арахамія про наступну сесію ВР: присвятимо її підготовці Бюджету-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Четверту сесію ВР, яка розпочнеться з 1 вересня, буде повністю присвячено підготовці державного бюджету на 2021 рік, а також у пріоритетності пакет економічних законів. Про це розповів журналістам голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Арахамія про наступну сесію ВР: присвятимо її підготовці Бюджету-2021

“1 вересня буде перше засідання ВР. Воно буде починатися з 12 години, тому що вранці батьки хочуть провести дітей до шкіл і повернутись на роботу. З 2-го в черговому режимі, як воно було в останні часи, за таким самим графіком. Що стосується порядку денного — ще не було погоджувальної ради. Дійсно, ми будемо зараз швидко визначатися, яким чином будемо рухатися. Але всю сесію, весь сезон, буде звичайно присвячено підготовці до держбюджету 2021 року”, — сказав Арахамія.

За його словами, пріоритетним буде пакет законопроектів про економічне зростання.

“Чудовий закон про індустріальні парки, який треба якомога швидше прийняти. Другий закон — це закон про локалізацію, ми надаємо перевагу українським виробникам у машинобудуванні”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, державний бюджет 2021 року буде, “перш за все, реалістичним” та стимулювати економіку.

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