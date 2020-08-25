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Арахамия о следующей сессии ВР: посвятим ее подготовке Бюджета-2021

Киев • УНН

 • 13499 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Четвертую сессию ВР, которая начнется с 1 сентября, будет полностью посвящено подготовке государственного бюджета на 2021 год, а также в приоритетности пакет экономических законов. Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Арахамия о следующей сессии ВР: посвятим ее подготовке Бюджета-2021

"1 сентября будет первое заседание ВР. Оно будет начинаться с 12:00, так как утром родители хотят провести детей в школы и вернуться на работу. Со 2-го в дежурном режиме, как было в последнее время, по такому же графику. Что касается повестки дня - еще не было согласительного совета. Действительно, мы будем сейчас быстро определяться, каким образом будем двигаться. Но всю сессию, весь сезон, будет конечно посвящено подготовке к госбюджету 2021 года", - сказал Арахамия.

По его словам, приоритетным будет пакет законопроектов об экономическом росте.

"Замечательный закон об индустриальных парках, который надо как можно скорее принять. Второй закон - это закон о локализации, мы отдаем предпочтение украинским производителям в машиностроении", - сказал Арахамия.

Напомним, по информации Минфина, государственный бюджет 2021 будет, "прежде всего, реалистичным" и будет стимулировать экономику.

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