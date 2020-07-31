Марченко розповів, яким має бути держбюджет у 2021 році

Так, міністр розповів, яким має бути бюджет 2021 року: “Перш за все реалістичним, бо він не тільки має бути схваленим, а й реальним для виконання. Для прикладу, по цьогорічному бюджету — у нас з травня 100% виконання бюджетного розпису по доходам, перевиконання у червні. І ось вже кінець липня — ми також очікуємо перевиконання доходів загального фонду держбюджету більше 4 млрд грн. Все це є результатом проведених нами змін у фіскальній системі держави: ми ефективно боремося з тіньовими схемами і маємо додаткові надходження в бюджет. Перед податковими і митними органами поставлено відповідне завдання за підсумками року. Для нас це вкрай необхідно, щоб закрити відставання у дохідній частині бюджету, яка нам залишилась у спадок”.

За словами Марченка, проект бюджету 2021 буде мати стимулюючий характер для економіки.

“Вже у 4 кварталі цього року ми очікуємо поступове відновлення економіки. У 2021 році очікуються пожвавлення економічної динаміки. Це буде бюджет зростання добробуту громадян та економіки країни”, — наголосив Міністр фінансів.

Нагадаємо, що Мінфін готує проект Держбюджету-2021 на основі оновленого макропрогнозу.