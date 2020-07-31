Мінфін на початку вересня подасть на розгляд КМУ проект держбюджету на 2021 рік

Так, повідомляється, що оновлений макропрогноз на 2021 рік є цілком реалістичним і враховує останні тенденції розвитку економіки, реалії, які склались на світових ринках внаслідок пандемії COVID-19, і актуальні оцінки щодо перспектив відновлення світової економіки.

“Прогноз враховує двоетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2021 році до 6500 гривень, зміни у законодавстві, що сталися останнім часом, у тому числі запровадження обігу землі сільськогосподарського призначення, а також продовження реформ і реалізацію програм стимулювання економіки. Передбачається відновлення реального ВВП на 4,6% після очікуваного падіння цього року, збільшення реальних заробітних плат на 12,1% завдяки підвищенню продуктивності праці, при збереженні відносної цінової та курсової стабільності”, — розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що на основі оновленого макропрогнозу на 2021 рік Мінфін готує лист до головних розпорядників для підготовки бюджетних запитів. Далі буде їх опрацювання та проведення погоджувальних нарад. І на початку вересня, як і прописано в Бюджетному кодексі, Мінфін подасть на розгляд КМУ проект держбюджету на 2021 рік, йдеться у повідомленні пресслужби.

Раніше УНН писав, що Кабмін прогнозує ріст ВВП у наступному році на 4,6%.