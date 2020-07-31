Минфин в начале сентября представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38367 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102254 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107162 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134416 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110949 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131870 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102155 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минфин в начале сентября представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год

Минфин в начале сентября представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 13734 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 на основе утвержденного Правительством обновленного макропрогноза. И в начале сентября подаст на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сообщается, что обновленный макропрогноз на 2021 является вполне реалистичным и учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, которые сложились на мировых рынках в результате пандемии COVID-19 и актуальные оценки относительно перспектив восстановления мировой экономики.

"Прогноз учитывает двухэтапное повышение уровня минимальной заработной платы в 2021 году до 6500 гривен, изменения в законодательстве, которые произошли в последнее время, в том числе введение оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также продолжение реформ и реализацию программ стимулирования экономики. Предполагается восстановление реального ВВП на 4,6% после ожидаемого падения этого года, увеличение реальных заработных плат на 12,1% благодаря повышению производительности труда, при сохранении относительной ценовой и курсовой стабильности", - рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что на основе обновленного макропрогноза на 2021 год Минфин готовит письмо главных распорядителей для подготовки бюджетных запросов. Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее УНН писал, что Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%.

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