Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36218 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102096 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106994 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134182 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110876 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131731 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102133 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102595 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104441 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102066 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году

Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 16927 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Государственный бюджет 2021 будет, "прежде всего, реалистичным" и стимулировать экономику. Об этом рассказал рассказал Министр финансов Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Так, министр рассказал, каким должен быть бюджет 2021 года: "Прежде всего реалистичным, он не только должен быть одобренным, но и реальным для выполнения. Например, относительно нынешнего бюджета - у нас с мая 100% выполнения бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля - мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более 4 млрд грн. Все это является результатом проведенных нами изменений в фискальной системе государства: мы эффективно боремся с теневыми схемами и имеем дополнительные поступления в бюджет. Перед налоговыми и таможенными органами поставлена соответствующая задача по итогам года. Для нас это крайне необходимо, чтобы закрыть отставание в доходной части бюджета, которая нам осталась в наследство".

По словам Марченко, проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики.

"Уже в 4 квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. В 2021 году ожидаются оживление экономической динамики. Это будет бюджет роста благосостояния граждан и экономики страны", - подчеркнул министр финансов.

Напомним, что Минфин готовит проект госбюджета-2021 на основе обновленного макропрогноза.

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