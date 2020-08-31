Разумков повідомив графік роботи Ради цього тижня

“Є питання, пов’язане з цим тижнем — це графік нашої роботи. До мене звернулись представники різних фракцій і груп, щоб на цьому тижні ми продовжили нашу роботу в тому режимі, який був до цього. Причому змінили графік нашої роботи і 1-го вересня. У зв’язку з тим, що діти йдуть до школи, до дитсадочків... Було прохання перенести початок нашого засідання завтра на 12:00 і працюємо ми до 15:00. Четвер ми починаємо о 10:00, працюємо до 15:00 з перервою 12:00-12:30, у середу ми працюємо за звичайним режимом (до 14:00), п’ятницю ми працюємо з 10:00 до 13:00, після першої у нас 30 хвилин на запити, 30 хвилин відводимо на "Різне”, — сказав Разумков.

Він зазначив також, що цього тижня, в четвер, буде розглядатись постанова про зміну календарного плану роботи Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, зі слів Разумкова, під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів.



