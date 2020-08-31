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Разумков сообщил график работы Рады на этой неделе

Киев • УНН

 • 14947 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета сообщил о графике работы парламента, начиная с 1 сентября, передает корреспондент УНН.

Разумков сообщил график работы Рады на этой неделе

"Есть вопрос, связанный с этой неделей - это график нашей работы. Ко мне обратились представители разных фракций и групп, чтобы на этой неделе мы продолжили нашу работу в том режиме, который был до этого. Причем изменили график нашей работы и 1 сентября. В связи с тем, что дети идут в школу, в детсады... Была просьба перенести начало нашего заседания завтра на 12:00, и работаем мы до 15:00. Четверг мы начинаем в 10:00, работаем до 15:00 с перерывом 12:00-12:30, в среду мы работаем в обычном режиме (до 14:00), в пятницу мы работаем с 10:00 до 13:00, после часа у нас 30 минут на запросы, 30 минут отводим на "Разное", - сказал Разумков.

Он отметил также, что на этой неделе, в четверг, будет рассматриваться постановление об изменении календарного плана работы Верховной Рады.

Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.

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