Рада сегодня планирует пересмотреть основания для создания военно-гражданских администраций

Так, предполагается рассмотрение законопроектов о создании военно-гражданских администраций и о создании и ликвидации райгосадминистраций в связи с ликвидацией районов.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в законодательство по электрическому транспорту в Украине, а также законопроект по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Нардепы планируют рассмотреть вопрос ратификации, в частности, договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению законопроекта №3913 о создании военно-гражданских администраций (ВГА).