Полиция усилила меры безопасности из-за акций в правительственном квартале Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В правительственном квартале столицы полиция усилила меры безопасности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева. Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в полиции.
Организаторы мероприятий, как отмечается, анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции.
"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - предупредили правоохранители.
Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Напомним, Рада сегодня, 2 сентября, планирует пересмотреть основания для создания военно-гражданских администраций.