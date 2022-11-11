Поліція активно повертається до деокупованих районів Херсонщини - Клименко

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Клименко наголосив, що поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території. Правоохоронці увесь цей час прагнули повернутися додому, адже залишили там свої домівки.

"Половина поліцейських ці домівки вже втратила, але вони хотіли помститися ворогу і зараз роблять все, щоб найближчим часом правоохоронна складова була поновлена на цій території", – сказав він.

За словами Клименка, відсьогодні континент у 500 працівників поліції розпочав працювати на деокупованій території Херсонської області. За два-три дні кількість поліцейських планують збільшити до понад 2 тисяч.

"На сьогодні ми поновили поліцейську присутність в 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч громадян", – повідомив голова Нацполіції.

Він також зазначив, що наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищені ворожими військами. Відтак у відомстві роблять все для того, щоб поліцейські мали де розміститися і виконувати в повному обсязі свої функції.

Клименко також повідомив, що наразі поліцейські Херсонщини зафіксували 400 воєнних злочинів, вчинених окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. З цією метою створена значна кількість слідчо-оперативних груп, які мають досвід роботи на деокупованих територіях в інших регіонах держави, а відтак будуть ефективно та професійно виконувати ці завдання.

"Ми додаємо контингент Національної поліції з інших регіонів держави – це слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи, вибухотехніки. Це ті люди, які пройшли і Київську область, і всі інші території нашої держави, які знаходилися під тимчасовою окупацією і знають, як робити свою справу", – зазначив глава Нацполіції.

Клименко наголосив, що у деокуповані населені пункти за військовими першими заходили поліцейські підрозділи спеціального призначення і вибухотехніки. Ці території масова заміновані, тож процес розмінування може тривати роками. На даний момент правоохоронці вже оглянули 210 га деокупованої території Херсонської області. При цьому вилучено 1700 вибухонебезпечних предметів, зокрема снарядів, які могли спричинити шкоду громадянам.

"Вибухотехніки поліції і ДСНС працюють практично цілодобово. В першу чергу, вони розміновують дороги, під’їзні шляхи, об’єкти критичної інфраструктури та будівлі. При цьому з деякими способами встановлення мінних пасток стикаються вперше. Дуже багато капканів, пасток, які були підготовлені ворогом, дуже обережно з цим потрібно обходитися", – наголосив Клименко.

Він додав, що стабілізаційні заходи, які проводить Національна поліція разом з іншими правоохоронними структурами, можуть тривати кілька тижнів. Відтак людям повертатися у свої домівки варто тільки після того, як ця робота буде завершена.

"Громадяни зможуть повернутися до своїх домівок, але це буде тільки після того, як Національна поліція і органи військової влади зможуть гарантувати безпеку. Насамперед мінну та соціальну безпеку. Національна поліція у максимально короткі терміни робитиме все, аби поновити правопорядок на цих територіях", – підкреслив Клименко.

Додамо

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