На деокупованій Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення

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"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2", - написав він.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що відсьогодні Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Раніше міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Дніпра на Херсонщині.

У мережі поширюють фото центру Херсона з українськими прапорами.