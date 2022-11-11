На деокупованій Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На деокупованих територіях Херсонської області відновили трансляцію українського телебачення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає УНН.
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"Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2", - написав він.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що відсьогодні Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.
Раніше міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Дніпра на Херсонщині.
У мережі поширюють фото центру Херсона з українськими прапорами.