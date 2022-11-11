В деоккупированной Херсонской области возобновили трансляцию украинского телевидения

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"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Так мы уже включили украинское телевидение в Херсонской области. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2", - написал он.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что с сегодняшнего дня Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Ранее министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Днепра в Херсонской области.

В сети распространяют фото центра Херсона с украинскими флагами.