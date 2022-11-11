Полиция активно возвращается в деоккупированные районы Херсонщины - Клименко

Детали

Клименко подчеркнул, что проходившие до этого службу в Херсонской области полицейские с момента оккупации были выведены с этой территории. Правоохранители все это время стремились вернуться домой, ведь оставили там свои дома.

"Половина полицейских эти дома уже потеряла, но они хотели отомстить врагу и сейчас делают все, чтобы в ближайшее время правоохранительная составляющая была восстановлена ​​на этой территории", – сказал он.

По словам Клименко, сегодня континент в 500 работников полиции начал работать на деоккупированной территории Херсонской области. За два-три дня количество полицейских планируют увеличить до 2 тысяч.

"На сегодняшний день мы возобновили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч граждан", - сообщил глава Нацполиции.

Он также отметил, что в настоящее время большинство помещений подразделений полиции уничтожены вражескими войсками. Следовательно, в ведомстве делают все для того, чтобы полицейские имели где разместиться и выполнять в полном объеме свои функции.

Клименко также сообщил, что полицейские Херсонщины зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных оккупантами, и продолжают эти преступления фиксировать. С этой целью создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях в других регионах государства, а затем будут эффективно и профессионально выполнять эти задачи.

"Мы добавляем контингент Национальной полиции из других регионов государства – это следователи, криминалисты, оперуполномоченные, кинологи, взрывотехники. Это те люди, которые прошли и Киевскую область, и все остальные территории нашего государства, которые находились под временной оккупацией и знают, как делать свою дело", – отметил глава Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что в деоккупированные населенные пункты за военными первыми входили полицейские подразделения специального назначения и взрывотехники. Эти территории массово заминированы, поэтому процесс разминирования может длиться годами. В настоящее время правоохранители уже осмотрели 210 га деоккупированной территории Херсонской области. При этом изъято 1700 взрывоопасных предметов, в том числе снарядов, которые могли нанести вред гражданам.

"Взрывотехники полиции и ГСЧС работают практически круглосуточно. В первую очередь они разминируют дороги, подъездные пути, объекты критической инфраструктуры и здания. При этом с некоторыми способами установки минных ловушек сталкиваются впервые. Очень много капканов, ловушек, которые были подготовлены врагом, очень осторожно с этим нужно обращаться", – подчеркнул Клименко.

Он добавил, что стабилизационные мероприятия, проводимые Национальной полицией вместе с другими правоохранительными структурами, могут длиться несколько недель. Следовательно, людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет завершена.

"Граждане смогут вернуться в свои дома, но это будет только после того, как Национальная полиция и органы военной власти смогут обеспечить безопасность. В первую очередь минную и социальную безопасность. Национальная полиция в максимально короткие сроки будет делать все, чтобы восстановить правопорядок на этих территориях", – подчеркнул Клименко.

Добавим

На деоккупированных территориях Херсонской области возобновили трансляцию украинского телевидения.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что с сегодняшнего дня Херсон возвращается под контроль Украины.

Ранее министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Днепра в Херсонской области.

В сети распространяется фото центра Херсона с украинскими флагами.