Політолог пояснив, що знижуватиме рейтинг Кличка у першому турі: “то він з тими, то він з тими”

Так, за його словами, до кого саме з усіх заявлених кандидатів на мера станеться перетік голосів у другому турі прогнозувати поки що важко.

Також, політолог вказує, чому рейтинг Кличка, швидше за все, буде падати.

“Бо на сьогодні його політичні конкуренти будуть його „мочити“. Політичні технології існують, і вони можуть позначитися на зменшенні його рейтингу на етапі до 1 туру. Або помилки, якщо він на сьогодні буде займати незрозумілу політичну позицію.

Я нагадаю, як він поводив себе під час виборів до парламенту — то він із Саакашвілі, з „Рухом нових сил“, то він з тими. Люди це не сприймають і розуміють, що це все домовленості”, — сказав Димов.

Вже на етапі між другим туром та самими виборами, фаворит визначиться більш чітко, а тому буде в принципі зрозуміло, хто переможе, додав він.

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Нагадаємо, за прогнозами букмекерів на вибори в столиці, фаворитами поки є Кличко та Верещук, яка перемогла на партійних праймеріз “Слуга народу”.

Як писав УНН, опитування засвідчили, що представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян.

Так, за даними ВГО “Передові правові ініціативи”, за Кличко готові проголосувати 41,6%. Кандидат від “Слуги народу” Верещук займає другий рядок — 10,41%, а Кучеренко — третій (9,23 %). На четвертій позиції народний депутат від “Європейської солідарності” Гончаренко з 7,05% голосів.