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Политолог объяснил, что будет снижать рейтинг Кличко в первом туре: "то он с теми, то он с теми"

Киев • УНН

 • 11222 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Выборы на пост мэра Киева будут проходить в два тура. А рейтинг Кличко в первом туре будет снижаться, так как начнут работать другие кандидаты, а также из-за возможных ошибок и неудачной политической тактики. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Валерий Дымов.

Политолог объяснил, что будет снижать рейтинг Кличко в первом туре: "то он с теми, то он с теми"

Так, по его словам, к кому именно из всех заявленных кандидатов в мэры произойдет переток голосов во втором туре прогнозировать пока тяжело.

Также, политолог указывает, почему рейтинг Кличко, скорее всего, будет падать.

"Потому что сегодня его политические конкуренты будут его "мочить". Политические технологии существуют, и они могут сказаться на уменьшении его рейтинга на этапе до 1 тура. Или ошибки, если он сегодня будет занимать непонятную политическую позицию.

Я напомню, как он вел себя во время выборов в парламент - то он с Саакашвили, с "Рухом новых сил", то он с теми. Люди это не воспринимают и понимают, что это все договоренности", - сказал Дымов.

Уже на этапе между вторым туром и самыми выборами, фаворит определится более четко, а потому будет в принципе понятно, кто победит, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верещук будет очень неудобной для Кличко во втором туре - Кравчук

Напомним, по прогнозам букмекеров на выборы в столице, фаворитами пока являются Кличко и Верещук, которая победила на партийных праймериз "Слуга народа".

Как писал УНН, опросы показали, что представители шоу-бизнеса Пальчевский и Притула не пользуются поддержкой киевлян.

Так, по данным ВОО "Передовые правовые инициативы", за Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от "Слуги народа" Верещук занимает вторую строчку - 10,41%, а Кучеренко - третий (9,23%). На четвертой позиции народный депутат от "Европейской солидарности" Гончаренко с 7,05% голосов.

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