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Ставки на мерські вибори в столиці: у лідерах букмекерів Кличко і Верещук

Київ • УНН

 • 30093 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Букмекерські контори почали приймати ставки на результати виборів мера Києва, які відбудуться 25 жовтня, передає УНН.

Ставки на мерські вибори в столиці: у лідерах букмекерів Кличко і Верещук

Так, за даними букмекерів, лідером перегонів поки є чинний мер столиці Віталій Кличко з коефіцієнтом 1,1.

На другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук з коефіцієнтом 10.

Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський та Сергій Притула (коефіцієнт 13).

Відзначимо, що букмекери також приймають ставки і на таких кандидатів в мери Києва, як Дмитро Гордон або Гарік Корогодський. Їх коефіцієнт становить 150.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ВГО "Передові правові ініціативи", представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян.

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