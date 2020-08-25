Ставки на мерські вибори в столиці: у лідерах букмекерів Кличко і Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Букмекерські контори почали приймати ставки на результати виборів мера Києва, які відбудуться 25 жовтня, передає УНН.
Так, за даними букмекерів, лідером перегонів поки є чинний мер столиці Віталій Кличко з коефіцієнтом 1,1.
На другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук з коефіцієнтом 10.
Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський та Сергій Притула (коефіцієнт 13).
Відзначимо, що букмекери також приймають ставки і на таких кандидатів в мери Києва, як Дмитро Гордон або Гарік Корогодський. Їх коефіцієнт становить 150.
Нагадаємо, згідно з опитуванням ВГО "Передові правові ініціативи", представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян.