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Ставки на мэрские выборы в столице: в лидерах букмекеров Кличко и Верещук

Киев • УНН

 • 30092 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.

Ставки на мэрские выборы в столице: в лидерах букмекеров Кличко и Верещук

Так, по данным букмекеров, лидером гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,1.

На втором месте — кандидат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук с коэффициентом 10.

Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский и Сергей Притула (коэффициент 13).

Отметим, что букмекеры также принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Дмитрий Гордон или Гарик Корогодский. Их коэффициент составляет 150.

Напомним, согласно опросу ВОО “Передовые правовые инициативы”, представители шоу-бизнеса Пальчевский и Притула не пользуются поддержкой киевлян.

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