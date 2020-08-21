Представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Шоумени Андрій Пальчевський та Сергій Притула не можуть претендувати на перемогу у виборах мера Києва. Опитування киян ВГО «Передові правові ініціативи» показало, що Пальчевський і Притула можуть розраховувати тільки на 5% голосів виборців, передає УНН.
Варто зазначити, що реальний рейтинг Притули після висунення від партії «Голос» виявився істотно нижчим за очікуваний. Притула не потрапив навіть до трійки лідерів за рейтингом опитування. Це ж стосується кандидатури Пальчевського, який також набирає трохи більш ніж 5% голосів виборців. Його рейтинг виявився «надутим». Раніше ЗМІ «зловили» Пальчевського на розміщенні замовної соціології, де він займав другу позицію після чинного мера Кличко. Тоді Пальчевському «намалювали» рейтинг більш ніж 20% голосів.
Лідером виборчої кампанії згідно з опитуванням ВГО «Передові правові ініціативи» залишається чинний мер Києва Кличко. За Кличка голосуватимуть 41,6%. За кандидата від «Слуги народу» Ірину Верещук - 10,41%. За представника «Батьківщини» Олексія Кучеренка - 9,23%.
Позиції Пальчевського підривають його зв'язки з проросійською партією «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука. Пальчевський постійно виступає на телеканалах, пов'язаних з Медведчуком, - 112, Newsone, Zik. Також за заявами учасників ринку виборчу кампанію Пальчевського та його партію «Перемога Пальчевського» фінансує народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Столар. Вадим Столар є багаторічним «смотрящим» за містом Києвом і зараз підтримує Пальчевського спільно з Андрієм Вавришем, колишнім чиновником КМДА періоду президентства втікача Віктора Януковича. Вавриш є власником компанії Saga Development. Також у групу Столара входять партнери Вавриша - ексглава офісу президента Андрій Богдан і міністр культури Олександр Ткаченко.
Представнику партії «Голос» Сергію Притулі також не вдалося зберегти політичну незалежність. Притула має родинні зв'язки з впливовим донецьким бізнесменом-забудовником Віктором Сопельником і є свояком мільйонера, ексрегіонала і народного депутата Віталія Хомутинніка. Хомутинник, як відомо, останні роки є бізнес-партнером одіозного олігарха Ігоря Коломойського.
Експерти вважають, що рішенням балотуватися в мери Києва шоумен Сергій Притула ризикує повторити провальну політичну кар'єру Святослава Вакарчука. За словами телеведучого Дмитра Співака, Притула міг би стати мером столиці тільки при президенті Вакарчуку, чого в "доступному для огляду майбутньому не буде точно". І навіть у цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією.