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Представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян - опитування

Київ • УНН

 • 36079 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Шоумени Андрій Пальчевський та Сергій Притула не можуть претендувати на перемогу у виборах мера Києва. Опитування киян ВГО «Передові правові ініціативи» показало, що Пальчевський і Притула можуть розраховувати тільки на 5% голосів виборців, передає УНН.

Представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян - опитування

Варто зазначити, що реальний рейтинг Притули після висунення від партії «Голос» виявився істотно нижчим за очікуваний. Притула не потрапив навіть до трійки лідерів за рейтингом опитування. Це ж стосується кандидатури Пальчевського, який також набирає трохи більш ніж 5% голосів виборців. Його рейтинг виявився «надутим». Раніше ЗМІ «зловили» Пальчевського на розміщенні замовної соціології, де він займав другу позицію після чинного мера Кличко. Тоді Пальчевському «намалювали» рейтинг більш ніж 20% голосів.

Лідером виборчої кампанії згідно з опитуванням ВГО «Передові правові ініціативи» залишається чинний мер Києва Кличко. За Кличка голосуватимуть 41,6%. За кандидата від «Слуги народу» Ірину Верещук - 10,41%. За представника «Батьківщини» Олексія Кучеренка - 9,23%.

Позиції Пальчевського підривають його зв'язки з проросійською партією «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука. Пальчевський постійно виступає на телеканалах, пов'язаних з Медведчуком, - 112, Newsone, Zik. Також за заявами учасників ринку виборчу кампанію Пальчевського та його партію «Перемога Пальчевського» фінансує народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Столар. Вадим Столар є багаторічним «смотрящим» за містом Києвом і зараз підтримує Пальчевського спільно з Андрієм Вавришем, колишнім чиновником КМДА періоду президентства втікача Віктора Януковича. Вавриш є власником компанії Saga Development. Також у групу Столара входять партнери Вавриша - ексглава офісу президента Андрій Богдан і міністр культури Олександр Ткаченко.

Представнику партії «Голос» Сергію Притулі також не вдалося зберегти політичну незалежність. Притула має родинні зв'язки з впливовим донецьким бізнесменом-забудовником Віктором Сопельником і є свояком мільйонера, ексрегіонала і народного депутата Віталія Хомутинніка. Хомутинник, як відомо, останні роки є бізнес-партнером одіозного олігарха Ігоря Коломойського.

Експерти вважають, що рішенням балотуватися в мери Києва шоумен Сергій Притула ризикує повторити провальну політичну кар'єру Святослава Вакарчука. За словами телеведучого Дмитра Співака, Притула міг би стати мером столиці тільки при президенті Вакарчуку, чого в "доступному для огляду майбутньому не буде точно". І навіть у цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією.

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