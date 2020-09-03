Верещук буде дуже незручною для Кличка у другому турі - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Партія “Слуга народу” висунула на прийдешніх місцевих виборах п’ять кандидатів-жінок на мерські посади. І якщо порівнювати цю тенденцію з іншими політичними силами в Україні, то СН вигідно вирізняється. Жінки вміють та знають як господарювати, а тому стереотипне мислення про якісь переваги чоловіків на керівних посадах треба змінювати. Про це у коментарі УНН розповіла народний депутат “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
За словами депутатки, в українському парламенті відсоток жінок сьогодні становить приблизно 23%.
“Доречі, це такий самий показник, який є в Сполучених штатах в палаті представників”, — уточнила вона.
Кравчук нагадала, що СН представила на місцеві вибори вже п’ять жіночих кандидатур.
“Київ — Ірина Верещук, Кропивницький — Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаїв — Тетяна Домбровська, Суми — Тетяна Рябуха, Хмельницький — Інна Ящук. Це уже в порівнянні, мабуть, з іншими партіями, ну хороший показник”, — додала політик.
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Нардеп переконана, що кандидат від СН у столиці має серйозні шанси, які надалі ще зростатимуть.
“У пані Верещук цілком зрозумілі шанси, уже другий тур в Києві буде. Тому, я думаю, що для Кличка, пані Верещук може бути якраз незручною кандидатурою в другому турі. І там вже її шанси доволі зростають.
Вона природжений політик, вона себе готувала до цього давно, розуміє що таке місцеве самоврядування, так як працює багато з різними експертами і по різним напрямкам. В тому числі з тими депутатами, які готували закон про столицю. І ось ми проголосуємо про цей закон на другій сесії у наступному читанні”, — розповіла Кравчук.
Загалом, політик вважає, що стереотипне мислення про якісь переваги чоловіків на керівних посадах треба змінювати.
“Тут питання тільки у сприйнятті. Але господарником може бути не тільки чоловік”, — додала вона.
Як писав УНН, за словами депутатки Лариси Білозір, у місцевому самоврядуванні жінки більш ефективні за чоловіків.
А експерт з гендерної рівності Елли Ламах, своєю чергою, зауважує: світові тенденції доводять, що настав час жінок-управлінців, які можуть вивести Україну з економічної кризи швидше.