Верещук буде дуже незручною для Кличка у другому турі - Кравчук

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Партія “Слуга народу” висунула на прийдешніх місцевих виборах п’ять кандидатів-жінок на мерські посади. І якщо порівнювати цю тенденцію з іншими політичними силами в Україні, то СН вигідно вирізняється. Жінки вміють та знають як господарювати, а тому стереотипне мислення про якісь переваги чоловіків на керівних посадах треба змінювати. Про це у коментарі УНН розповіла народний депутат “Слуга народу” Євгенія Кравчук.