Верещук будет очень неудобной для Кличко во втором туре - Кравчук

По словам депутата, в украинском парламенте процент женщин сегодня составляет примерно 23%.

"Кстати, это такой же показатель, который есть в Соединенных штатах в палате представителей", - уточнила она.

Кравчук напомнила, что СН представила на местные выборы уже пять женских кандидатур.

"Киев - Ирина Верещук, Кропивницкий - Ольга Ковалева-Алокили, Николаев - Татьяна Домбровская, Сумы - Татьяна Рябуха, Хмельницкий - Инна Ящук. Это уже по сравнению, пожалуй, с другими партиями, ну, хороший показатель", - добавила политик.

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Нардеп убеждена, что кандидат от СН в столице имеет серьезные шансы, которые в дальнейшем еще будут расти.

"У госпожи Верещук вполне понятные шансы, уже второй тур в Киеве будет. Поэтому, я думаю, что для Кличко, госпожа Верещук может быть как раз неудобной кандидатурой во втором туре. И там уже ее шансы довольно растут.

Она прирожденный политик, она себя готовила к этому давно, понимает, что такое местное самоуправление, так как работает много с различными экспертами и по разным направлениям. В том числе с теми депутатами, которые готовили закон о столице. И вот мы проголосуем за этот закон на второй сессии в следующем чтении", - рассказала Кравчук.

В общем, политик считает, что стереотипное мышление о каких-то преимуществах мужчин на руководящих должностях надо менять.

"Здесь вопрос только в восприятии. Но хозяйственником может быть не только мужчина", - добавила она.

Как писал УНН, по словам депутата Ларисы Билозир, в местном самоуправлении женщины эффективнее мужчин.

А эксперт по гендерному равенству Эллаы Ламах, в свою очередь, отмечает: мировые тенденции показывают, что пришла пора женщин-управленцев, которые могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее.