У місцевому самоврядуванні жінки більш ефективні, хоч часто і зустрічаються з терором - депутат

"У нас є певні досягнення, ми у законопроекті по виборам прописали, що з п'яти кандидатів на місцеві вибори, і у майбутньому на парламентські, два кандидати мають бути одної статі. Були намагання певних нардепів повернутися до квоти у 30%, при чому аргументувалося тим, що, нібито, чоловіків не вистачає на місцях. Але ми мобілізувалися у профільному комітеті, і хоча саме у нашому комітеті жінок не так багато, але підтримали пропозицію про "2 із 5", - розповіла вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Шукайте жінку": як змінився Париж під керівництвом свого першого мера-жінки.

За словами політика, сьогодні представлення жінок та чоловіків у місцевих органах влади України більш менш збалансоване. Та практика показує, що саме жінки більш дієві та ефективні.

"Мені особисто приємно з жінками мати справу, бо вони більш дієвіші. Так само і у Раді. Жінки більш ефективно реалізовують проекти, більш активну участь беруть і співпрацюють з державним фондом регіонального розвитку. Вони господині, які в принципі більш відповідальні. Можливо деколи вони занадто відповідальні, бо більше ніж чоловіки - за все переживають. На місцях є терор жінок. Їх намагаються залякати, влазять у якісь сімейні питання, погрожують. Жінки за все сильно переживають, тому чоловікам електорально легше", - розповіла Білозір.

З власного досвіду виборчої кампанії депутат розповіла, що відчувала підтримку жінок, коли висунула свою кандидатуру на мажоритарний округ (№ 15, Вінницька область).

"Я, як жінка, коли йшла на вибори, у структурі моїх виборців було 65% жінок. Нам потрібно об'єднуватися, і я відчувала підтримку жінок. Тому думаю, якщо на місцевих виборах пройде більшість жінок, то буде більше толку. Де жінки, там менше корупції, більше діла і деколи, навіть, чоловіки кажуть жінкам "приходьте і наводьте лад", - резюмувала нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Там, де справді треба господарювати - це робить жінка: ексгубернатор розповіла про гендерний дисбаланс у владі.

Зауважимо, що вже відомо про висування щонайменше 7 жінок на керівні посади міст і ОТГ на прийдешніх виборах.

Так, за крісло мера столиці буде боротися переможниця партійних праймеріз "Слуга народу" Ірина Верещук.

За пост міського голови у Хмельницькому – Інна Ящук, у Кропивницькому - Ольга Ковальова-Алокілі, у Сумах - парламентар Тетяна Рябуха, у Миколаєві - Тетяна Домбровська, у Полтаві - Оксана Деркач.

Ще одна жінка претендуватиме на очолення Львівської ОТГ - Оксана Юринець.

Цікаво, що у Києві, наприклад, експерти прогнозують вихід у другий тур із Кличком – Ірини Верещук. Також про високі шанси на перемогу жінки говорять і на мерських виборах у Миколаєві.

Нагадаємо, за словами експерта з питань гендерної рівності Елли Ламах, світові тенденції доводять, що настав час жінок-управлінців, які можуть вивести Україну з економічної кризи швидше за чоловіків.