В местном самоуправлении женщины более эффективны, хотя часто и встречаются с террором - депутат

"У нас есть определенные достижения, мы в законопроекте по выборам прописали, что из пяти кандидатов на местные выборы, и в будущем на парламентские, два кандидата должны быть одного пола. Были попытки определенных нардепов вернуться к квоте в 30%, причем аргументировалось тем, что, якобы, мужчин не хватает на местах. Но мы мобилизовались в профильном комитете, и хотя именно в нашем комитете женщин не так много, но поддержали предложение о "2 из 5", - рассказала она.

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По словам политика, сегодня представленность женщин и мужчин в местных органах власти Украины более или менее сбалансированно. И практика показывает, что именно женщины более действенны и эффективны.

"Мне лично приятно с женщинами иметь дело, потому что они более действенны. Так же и в Раде. Женщины более эффективно реализуют проекты, более активное участие принимают и сотрудничают с государственным фондом регионального развития. Они хозяйки, которые в принципе более ответственны. Возможно иногда они слишком ответственны, потому что больше чем мужчины - за все переживают. На местах есть террор женщин. Их пытаются запугать, влезают в какие-то семейные вопросы, угрожают. Женщины за все сильно переживают, поэтому мужчинам электорально легче", - рассказала Билозир.

По собственному опыту избирательной кампании депутат рассказала, что чувствовала поддержку женщин, когда выдвинула свою кандидатуру на мажоритарный округ (№ 15, Винницкая область).

"Я, как женщина, когда шла на выборы, в структуре моих избирателей было 65% женщин. Нам нужно объединяться, и я чувствовала поддержку женщин. Поэтому думаю, если на местных выборах пройдет большинство женщин, то будет больше толку. Где женщины, там меньше коррупции, больше дела и порой даже мужчины говорят женщинам "приходите и наводите порядок", - резюмировала нардеп.

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Заметим, что уже известно о выдвижении по меньшей мере 7 женщин на руководящие должности городов и ОТГ на грядущих выборах.

Так, за кресло мэра столицы будет бороться победительница партийных праймериз "Слуги народа" Ирина Верещук.

За пост мэра в Хмельницком - Инна Ящук, в Кропивницком - Ольга Ковалева-Алокили, в Сумах - парламентарий Татьяна Рябуха, в Николаеве - Татьяна Домбровская, в Полтаве - Оксана Деркач.

Еще одна женщина будет претендовать на возглавление Львовской ОТГ - Оксана Юринец.

Интересно, что в Киеве, например, эксперты прогнозируют выход во второй тур с Кличко - Ирины Верещук. Также о высоких шансах на победу женщины говорят и на мэрских выборах и в Николаеве.

Напомним, по словам эксперта по вопросам гендерного равенства Эллы Ламах, мировые тенденции показывают, что наступило время женщин-управленцев, которые могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее мужчин.