Покинув дівчину помирати на вершині - в Австрії судять чоловіка у справі, що сколихнула спільноту альпіністів

Ексклюзив
16:17 • 3416 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 10314 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
14:25 • 10485 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 17608 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 16990 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15296 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19921 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23193 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16994 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17837 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Популярнi новини
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
Публікації
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 17608 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
Покинув дівчину помирати на вершині - в Австрії судять чоловіка у справі, що сколихнула спільноту альпіністів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Австрії судять альпініста Томаса П. за звинуваченням у грубій необережності, що призвела до смерті його дівчини Керстін Г. Вона замерзла на смерть на найвищій горі Австрії Гросглокнер після того, як він залишив її одну під час шторму.

Покинув дівчину помирати на вершині - в Австрії судять чоловіка у справі, що сколихнула спільноту альпіністів

Більш ніж через рік після того, як 33-річна жінка замерзла на смерть на найвищій горі Австрії, її бойфренд у четвер постане перед судом за обвинуваченням у грубій необережності, що призвела до смерті. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Керстін Г померла від переохолодження під час сходження на Гросглокнер, яке завершилося трагедією. Її хлопця звинувачують у тому, що в ніч на 19 січня 2025 року він залишив її виснажену й без належного захисту поблизу вершини під час шторму, тоді як сам вирушив по допомогу.

Судовий процес викликав інтерес і дискусії не лише в Австрія, а й серед альпіністських спільнот далеко за її межами.

Прокурори стверджують, що як більш досвідчений альпініст обвинувачений був "відповідальним гідом туру" і не зміг вчасно повернути назад або звернутися по допомогу, щоб урятувати свою дівчину.

Австрійські медіа називають його Томас П. Він заперечує провину, а його адвокат Курт Єлінек назвав смерть жінки "трагічним нещасним випадком".

Трагедія сталася після того, як пара розпочала сходження на 3798-метровий Гросглокнер.

Прокуратура звинувачує Томаса П у помилках із самого початку та оприлюднила список із дев’яти прорахунків.

На кону - питання, коли особисте судження та готовність ризикувати переходять у площину кримінальної відповідальності. Якщо альпініста визнають винним, це може означати "парадигмальний зсув для гірських видів спорту"

- пише австрійська газета Der Standard.

Ключовим у справі є твердження прокуратури Інсбрука про те, що він вважався "відповідальним гідом туру", оскільки, "на відміну від своєї дівчини, вже мав значний досвід високогірних альпійських сходжень і саме він спланував маршрут".

У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти18.02.26, 17:17 • 1538 переглядiв

За даними слідства, він наважився на сходження, хоча його подруга "ніколи не здійснювала альпійських турів такої тривалості, складності та висоти", ще й за складних зимових умов.

Прокурори також стверджують, що пара вирушила із запізненням на дві години та не взяла "достатньої кількості аварійного бівуачного спорядження".

Крім того, за версією обвинувачення, чоловік "дозволив своїй дівчині використовувати м’які сноубордичні черевики — спорядження, непридатне для високогірного маршруту зі змішаним рельєфом".

Обвинувачений це заперечує. У заяві його адвокат Курт Єлінек зазначив, що пара планувала сходження разом.

Обидва вважали себе достатньо досвідченими, належно підготовленими й добре екіпірованими

- сказав він.

За його словами, обидва мали відповідний альпійський досвід і перебували у "дуже хорошій фізичній формі".

Після початку сходження, за словами прокурорів, чоловік мав повернути назад, поки це ще було можливо, через сильний вітер до 74 км/год і зимовий холод. Температура становила -8°C, а з урахуванням вітру відчувалася як -20°C.

Пара не повернулася.

О 00:35 19 січня він зателефонував до гірської поліції. Зміст розмови неясний, але адвокат каже, що він просив про допомогу й заперечує, що повідомляв поліції, нібито все гаразд. Поліція ж стверджує, що після цього він перевів телефон у беззвучний режим і більше не відповідав на дзвінки.

За словами захисту, пара змогла дістатися приблизно на 40 метрів нижче хреста, який позначає вершину Гросглокнера.

Оскільки дівчина була надто виснажена, щоб рухатися, чоловік залишив її шукати допомогу, піднявшись на вершину й спустившись з іншого боку, стверджує адвокат. Прокуратура вказує, що він залишив її близько 02:00.

У разі визнання винним Томасу П загрожує до трьох років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок може також мати наслідки для інших альпіністів і визначити, наскільки вони нестимуть відповідальність за своїх напарників у майбутньому.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 3509 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Австрія