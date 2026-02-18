Бросил девушку умирать на вершине – в Австрии судят мужчину по делу, всколыхнувшему сообщество альпинистов

Более чем через год после того, как 33-летняя женщина замерзла насмерть на самой высокой горе Австрии, ее бойфренд в четверг предстанет перед судом по обвинению в грубой неосторожности, повлекшей смерть. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Керстин Г. умерла от переохлаждения во время восхождения на Гросглокнер, которое завершилось трагедией. Ее парня обвиняют в том, что в ночь на 19 января 2025 года он оставил ее истощенную и без надлежащей защиты вблизи вершины во время шторма, тогда как сам отправился за помощью.

Судебный процесс вызвал интерес и дискуссии не только в Австрии, но и среди альпинистских сообществ далеко за ее пределами.

Прокуроры утверждают, что как более опытный альпинист обвиняемый был "ответственным гидом тура" и не смог вовремя повернуть назад или обратиться за помощью, чтобы спасти свою девушку.

Австрийские медиа называют его Томас П. Он отрицает вину, а его адвокат Курт Елинек назвал смерть женщины "трагическим несчастным случаем".

Трагедия произошла после того, как пара начала восхождение на 3798-метровый Гросглокнер.

Прокуратура обвиняет Томаса П. в ошибках с самого начала и обнародовала список из девяти просчетов.

На кону - вопрос, когда личное суждение и готовность рисковать переходят в плоскость уголовной ответственности. Если альпиниста признают виновным, это может означать "парадигмальный сдвиг для горных видов спорта" - пишет австрийская газета Der Standard.

Ключевым в деле является утверждение прокуратуры Инсбрука о том, что он считался "ответственным гидом тура", поскольку, "в отличие от своей девушки, уже имел значительный опыт высокогорных альпийских восхождений и именно он спланировал маршрут".

В США спасли шестерых лыжников из ловушки после лавины, девять пропали без вести

По данным следствия, он решился на восхождение, хотя его подруга "никогда не совершала альпийских туров такой продолжительности, сложности и высоты", еще и в сложных зимних условиях.

Прокуроры также утверждают, что пара отправилась с опозданием на два часа и не взяла "достаточного количества аварийного бивуачного снаряжения".

Кроме того, по версии обвинения, мужчина "позволил своей девушке использовать мягкие сноубордические ботинки — снаряжение, непригодное для высокогорного маршрута со смешанным рельефом".

Обвиняемый это отрицает. В заявлении его адвокат Курт Елинек отметил, что пара планировала восхождение вместе.

Оба считали себя достаточно опытными, надлежащим образом подготовленными и хорошо экипированными - сказал он.

По его словам, оба имели соответствующий альпийский опыт и находились в "очень хорошей физической форме".

После начала восхождения, по словам прокуроров, мужчина должен был повернуть назад, пока это еще было возможно, из-за сильного ветра до 74 км/ч и зимнего холода. Температура составляла -8°C, а с учетом ветра ощущалась как -20°C.

Пара не вернулась.

В 00:35 19 января он позвонил в горную полицию. Содержание разговора неясно, но адвокат говорит, что он просил о помощи и отрицает, что сообщал полиции, якобы все в порядке. Полиция же утверждает, что после этого он перевел телефон в беззвучный режим и больше не отвечал на звонки.

По словам защиты, пара смогла добраться примерно на 40 метров ниже хребта, который обозначает вершину Гросглокнера.

Поскольку девушка была слишком истощена, чтобы двигаться, мужчина оставил ее искать помощь, поднявшись на вершину и спустившись с другой стороны, утверждает адвокат. Прокуратура указывает, что он оставил ее около 02:00.

В случае признания виновным Томасу П. грозит до трех лет лишения свободы.

Обвинительный приговор может также иметь последствия для других альпинистов и определить, насколько они будут нести ответственность за своих напарников в будущем.

В Швейцарии поезд сошел с рельсов на фоне смертоносных лавин в Альпах