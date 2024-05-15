Поки мова про блекаут не йде – Yasno

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Наразі в Україні фізично неможливе відключення електроенергії, але графіки аварійних відключень можуть бути запроваджені, якщо виникне незапланований дефіцит або зростання попиту на енергію, зазначає генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Наразі в Україні фізично не можливі блекаути. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Блекауту ми не бачимо, поки це фізично не можливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде

- сказав Коваленко.

Окрім того, він пояснив за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла.

Якщо казати про екстрені аварійні відключення та про графіки. Ми всі чекаємо, мережі чекають, коли "Укренерго" буде більш планово доводити обмеження до областей і в кожні області будуть запроваджувати ці графіки. Екстрені водяться, коли є незапланований зріст, незапланований дефіцит і він досить невеликий й на досить короткий проміжок часу

- розповів Коваленко.

Він нагадав, що графіки вже всі розроблені та є на сайтах, мобільних додатках тощо.

Але чи будуть їх застосовувати залежить від команд НЕК. Я маю надію, що графіки найближчим часом поки температура балансує за вікном їх не будуть застосовувати. Але якщо дефіцит буде постійний та плановий, то їх вже будуть застосовувати

- пояснив Коваленко.

Галущенко про ситуацію в енергосистемі: влітку буде складна ситуація12.05.24, 18:12 • 47057 переглядiв

Доповнення

В.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк повідомляв, що в Україні блекауту не буде. Можливо, будуть обмеження у пікові години, які можуть торкнутися побутових споживачів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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