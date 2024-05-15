Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

Сейчас в Украине физически невозможны блэкауты. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Блэкаута мы не видим, пока это физически не возможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет - сказал Коваленко.

Кроме того, он объяснил при каких условиях будут применяться графики отключений света.

Если говорить об экстренных аварийных отключениях и о графиках. Мы все ждем, сети ждут, когда "Укрэнерго" будет более планово доводить ограничения до областей и в каждые области будут вводить эти графики. Экстренные водятся, когда есть незапланированный рост, незапланированный дефицит и он достаточно небольшой и на достаточно короткий промежуток времени - рассказал Коваленко.

Он напомнил, что графики уже все разработаны и есть на сайтах, мобильных приложениях и тому подобное.

Но будут ли их применять зависит от команд НЭК. Я надеюсь, что графики в ближайшее время пока температура балансирует за окном их не будут применять. Но если дефицит будет постоянный и плановый, то их уже будут применять - объяснил Коваленко.

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Дополнение

И.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщал, что в Украине блэкаута не будет. Возможно, будут ограничения в пиковые часы, которые могут коснуться бытовых потребителей.