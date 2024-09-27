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Покращення інфраструктури та послуг для населення: як на Київщині розвиваються села, які увійшли до міських громад

Покращення інфраструктури та послуг для населення: як на Київщині розвиваються села, які увійшли до міських громад

Київ • УНН

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Після адмінреформи села, що увійшли до Броварської громади, отримали нові можливості для розвитку. Покращилися медичні, освітні та адміністративні послуги, з'явилася нова інфраструктура.

Проведення адміністративної реформи в Україні, яка в ідеалі мала на меті утворення спроможних громад, зіштовхнулося із численними труднощами. Зокрема, це було пов’язано із тим, що в багатьох селах не хотіли добровільно приєднуватися до інших населених пунктів, і таким чином втрачати свої представницькі органи влади. До того існували побоювання, що в результаті адмінреформи потреби жителів невеликих сіл будуть фінансуватися за залишковим принципом, пише УНН.

Особливо такі побоювання виникали у жителів сіл, які були включені до складу міських громад. І в такому випадку багато чого залежало від того, як влада міст налагоджує комунікацію із навколишніми селами та враховує їхні потреби при плануванні бюджету громади.

Нині в Україні сформовано майже 1500 територіальних громад, з них 409 – із центрами в містах.

Попри те, що зміна адміністративного устрою України завершилася у 2020 році, експерти здебільшого не беруться однозначно оцінювати наскільки вдалою та дієвою була реформа. При цьому, сходяться на думці, що в Україні є позитивні приклади того, коли громади розвиваються рівномірно, а села, які увійшли до складу міських громад отримують достатньо ресурсу, щоб розвивати свою інфраструктуру, підвищувати якість медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг для населення.

Так, виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад Тарас Добрівський вважає, що рано оцінювати підсумки адмінреформи, адже на її впровадження та процес децентралізації в Україні сильно вплинули пандемія коронавірусу, повномасштабне російське вторгнення та воєнний стан. При цьому, все одно можна говорити про певну динаміку збільшення обсягів надання якісних послуг, забезпечення потреб жителів громад, розвитку сільських територій.

Водночас, голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначає, що досить часто нормальному процесу входження сіл до міських громад та подальшому їхньому розвитку заважали амбіції сільських голів. 

"Вони голови сільських громад, і вони найбільше виграють від ситуації, коли село є дуже близько біля міста, але не включене в міську територіальну громаду. Це призводить до того, що в місті є дорога земля, там хочуть будувати котеджі і так далі, але всім цим розпоряджається не місто, а сільський голова і сільська рада, яка, як правило, дуже сильно політично афілійована з головою, тобто взагалі залежна від голови", - пояснив експерт в коментарі УНН.

Але там, де міста мали достатній ресурс і знаходили порозуміння з навколишніми селами, це однозначно зіграло на користь розвитку всієї громади.

"Наслідки адмінреформи для сіл, які були включені до міських громад можна оцінювати по різному, в залежності від того, якою сама по собі є така громада. Якщо вона спроможна та успішна, то приєднання до неї навколишніх сіл дало їхнім жителям можливість додаткового доступу медичної, освітньої, адміністративної та іншої інфраструктури. Позитивні приклади таких об’єднань в Україні є, хоч їх, на жаль, і не дуже багато", - розповів УНН політолог Руслан Бортник.

Яскравим прикладом вдалої кооперації міста та навколишніх сіл є Броварська громада, до складу якої окрім Броварів увійшли села Княжичі, Требухів та Переможець (з 19.09.2024р – Сотницьке).

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН пригадав, що у селах, які увійшли до складу громади, спершу було чимало проблем. Зокрема, у Требухові три роки поспіль не могли ухвалити бюджет. Село не розвивалося, проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати. У Княжичах взимку довелося закривати школу через низьку температуру та оперативно вирішувати питання з котельнею. 

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"Це зовсім вже інші громади. У нас там є старости, які висловлюють думку людей, до якої ми прислухаємося, а також вносимо свої пропозиції по розвитку цих населених пунктів. 

У нас такого немає, що місто живе своїм життям, а про три села, які до нього приєднали, забуло. Це однозначно члени єдиної громади, члени єдиної родини і я вважаю, що ми маємо розвиватися спільно", - зазначив Ігор Сапожко. 

В селах слова мера підтверджують, і зазначають - входження до Броварської громади було правильним рішенням, адже почався більш динамічний розвиток, що видно по благоустрою, медицині, освіті, адмінпослугам.

Як розповів староста села Требухів Андрій Цахло, в населеному пункті з’явилася постійна бригада невідкладної медичної допомоги з автомобілем, у сільського ліцею є вже два шкільних автобуси, суттєво покращилися ситуація з вуличним освітленням.

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Староста села Княжичі Артем Мороз додає, що цього року було виділено суттєву суму коштів на ремонтні роботи у навчальних закладах села, лише після об’єднання було відкрито поліцейську станцію, в Княжичах планують побудувати нову сучасну медичну амбулаторію сімейного типу.

Обидва старости зазначають, що реалізації багатьох амбітних планів завадило повномасштабне російське вторгнення, але вони обов'язково будуть втілені у життя після перемоги.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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