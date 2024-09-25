Бачимо динаміку надання якісних послуг, розвитку сільських територій - експерт про населені пункти, які приєдналися до міських громад.

Попри певні об’єктивні труднощі в реалізації адміністративної реформи, можна говорити, що сільські населені пункти, які приєдналися до міських громад, розширили коло якісних послуг, які вони надають своїм жителям. Про це розповів виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад Тарас Добрівський у коментарі УНН.

Деталі

"На децентралізацію та процес впровадження адміністративної реформи сильно вплинули пандемія коронавірусу, повномасштабне російське вторгнення та воєнний стан. Але, не дивлячись на це, ми бачимо динаміку збільшення обсягів надання якісних послуг, забезпечення потреб жителів громад, розвитку сільських територій.

Хоча не можна говорити, що це стала загальноукраїнська тенденція. У повній мірі оцінку цих процесів можуть дати самі жителі громад", - зазначив Тарас Добрівський.

Експерт додав, що для більш потужного розвитку сіл необхідно збільшити представництво депутатів від них у місцевих радах. Зокрема, розглянути запровадження мажоритарної системи виборів і в громадах населенням більше ніж 50 тисяч.

Додатково

Староста села Требухів Андрій Цахло в коментарі УНН розповів, що після включення населеного пункту до Броварської громади Київської області він став динамічніше розвиватися, відбулися позитивні зміни у комунальній сфері, у напрямках медицини, освіти та наданні різноманітних послуг.

"Однозначно, це було правильним рішенням. Село почало динамічніше оновлюватися та розвиватися. Це видно по благоустрою, медицині, освіті, адмінпослугах тощо. До прикладу, наш ліцей розрахований на 800 учнів, підвезення до нього потребували 200 школярів. Шкільний автобус, який у нас був, міг перевозити лише 75 учнів. Ми подали заявку, і за сприяння Броварської міськради, співфінансування з місцевого та обласного бюджетів отримали ще один автобус, який уже працює на маршруті та перевозить дітей. Маємо в ліцеї капітально відремонтоване сучасне укриття, яке може вмістити усіх учнів. Завершуємо ремонт укриття в дитячому садочку. У закладі вже встановили сучасну систему вентиляції, завершується заміна каналізаційних труб. Усі наші комунальні установи на 100% готові до опалювального сезону. З освітленням у нас все супер, коли ми об’єдналися з містом - з’явилися сучасні ліхтарі і вулиці нові почали освітлюватися", - зазначив Андрій Цахло.

Староста підкреслив, що запорукою позитивних змін є зацікавленість у них не лише жителів села, але й міської ради Броварів та голови громади Ігоря Сапожка. А також ділиться планами на майбутнє.

"Спілкування і комунікація у нас щоденна, як в очному форматі, так і в телефонному. Майже щодня у нас наради проходять. Щоп’ятниці міський голова Ігор Сапожко проводить виїзні наради по селах громади. По понеділках у нас оперативні наради в місті, де я присутній. Комунікація і розуміння з Ігорем Сапожком у нас на вищому рівні, ми один одного розуміємо в плані розвитку громади. Проблем я не бачу", - додав Цахло.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що у селах, які увійшли до складу громади, спершу було чимало проблем. Зокрема, у Требухові три роки поспіль не могли ухвалити бюджет. Село не розвивалося, проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати.