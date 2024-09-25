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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:59  •  3394 просмотра

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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам.

Несмотря на определенные объективные трудности в реализации административной реформы, можно говорить, что сельские населенные пункты, которые присоединились к городским громадам, расширили круг качественных услуг, которые они предоставляют своим жителям. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации объединенных территориальных громад Тарас Добривский в комментарии УНН.  

Детали

"На децентрализацию и процесс внедрения административной реформы сильно повлияли пандемия коронавируса, полномасштабное российское вторжение и военное положение. Но, несмотря на это, мы видим динамику увеличения объемов предоставления качественных услуг, обеспечения потребностей жителей громад, развития сельских территорий.

Хотя нельзя говорить, что это стала общеукраинская тенденция. В полной мере оценку этих процессов могут дать сами жители громад", - отметил Тарас Добривский.

Эксперт добавил, что для более мощного развития сел необходимо увеличить представительство депутатов от них в местных советах. В частности, рассмотреть введение мажоритарной системы выборов и в громадах населением более 50 тысяч.

Дополнительно

Староста села Требухов Андрей Цахло в комментарии УНН рассказал, что после включения населенного пункта в Броварскую громаду Киевской области он стал динамично развиваться, произошли положительные изменения в коммунальной сфере, в направлениях медицины, образования и предоставлении различных услуг.

"Однозначно, это было правильным решением. Село начало динамично обновляться и развиваться. Это видно по благоустройству, медицине, образованию, админуслугам и тому подобное. К примеру, наш лицей рассчитан на 800 учеников, в подвозе к нему нуждались 200 школьников. Школьный автобус, который у нас был, мог перевозить только 75 учеников. Мы подали заявку, и при содействии Броварского горсовета, софинансировании из местного и областного бюджетов получили еще один автобус, который уже работает на маршруте и перевозит детей. Есть в лицее капитально отремонтированное современное укрытие, которое может вместить всех учеников. Завершаем ремонт укрытия в детском саду. В заведении уже установили современную систему вентиляции, завершается замена канализационных труб. Все наши коммунальные учреждения на 100% готовы к отопительному сезону. С освещением у нас все супер, когда мы объединились с городом - появились современные фонари и улицы новые начали освещаться", - отметил Андрей Цахло.

Староста подчеркнул, что залогом положительных изменений является заинтересованность в них не только жителей села, но и городского совета Броваров и председателя громады Игоря Сапожко. А также делится планами на будущее.

"Общение и коммуникация у нас ежедневная, как в очном формате, так и в телефонном. Почти ежедневно у нас совещания проходят. Каждую пятницу городской голова Игорь Сапожко проводит выездные совещания по селам громады. По понедельникам у нас оперативные совещания в городе, где я присутствую. Коммуникация и понимание с Игорем Сапожко у нас на высшем уровне, мы друг друга понимаем в плане развития громады. Проблем я не вижу", - добавил Цахло.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в селах, которые вошли в состав громады, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществополитикаКиевская область