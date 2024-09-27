Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Проведение административной реформы в Украине, которая в идеале имела целью образование способных громад, столкнулось с многочисленными трудностями. В частности, это было связано с тем, что во многих селах не хотели добровольно присоединяться к другим населенным пунктам, и таким образом терять свои представительные органы власти. До того существовали опасения, что в результате админреформы потребности жителей небольших сел будут финансироваться по остаточному принципу, пишет УНН.

Особенно такие опасения возникали у жителей сел, которые были включены в состав городских громад. И в таком случае многое зависело от того, как власти городов налаживают коммуникацию с окружающими селами и учитывают их потребности при планировании бюджета громады.

Сейчас в Украине сформировано почти 1500 территориальных громад, из них 409 - с центрами в городах.

Несмотря на то, что изменение административного устройства Украины завершилось в 2020 году, эксперты в основном не берутся однозначно оценивать насколько удачной и действенной была реформа. При этом, сходятся во мнении, что в Украине есть положительные примеры того, когда общины развиваются равномерно, а села, которые вошли в состав городских общин получают достаточно ресурса, чтобы развивать свою инфраструктуру, повышать качество медицинских, образовательных, административных и других услуг для населения.

Так, исполнительный директор Ассоциации объединенных территориальных общин Тарас Добровский считает, что рано оценивать итоги админреформы, ведь на ее внедрение и процесс децентрализации в Украине сильно повлияли пандемия коронавируса, полномасштабное российское вторжение и военное положение. При этом, все равно можно говорить об определенной динамике увеличения объемов предоставления качественных услуг, обеспечения потребностей жителей общин, развития сельских территорий.

В то же время, глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отмечает, что довольно часто нормальному процессу вхождения сел в городские громады и дальнейшему их развитию мешали амбиции сельских голов.

"Они главы сельских общин, и они больше всего выигрывают от ситуации, когда село очень близко возле города, но не включено в городскую территориальную громаду. Это приводит к тому, что в городе есть дорогая земля, там хотят строить коттеджи и так далее, но всем этим распоряжается не город, а сельский голова и сельский совет, который, как правило, очень сильно политически аффилирован с головой, то есть вообще зависим от головы", - объяснил эксперт в комментарии УНН.

Но там, где города имели достаточный ресурс и находили взаимопонимание с окружающими селами, это однозначно сыграло в пользу развития всей громады.

"Последствия админреформы для сел, которые были включены в городские общины можно оценивать по-разному, в зависимости от того, какой сама по себе является такая громада. Если она способна и успешна, то присоединение к ней окружающих сел дало их жителям возможность дополнительного доступа к медицинской, образовательной, административной и другой инфраструктуре. Положительные примеры таких объединений в Украине есть, хотя их, к сожалению, и не очень много", - рассказал УНН политолог Руслан Бортник.

Ярким примером удачной кооперации города и окрестных сел является Броварская громада, в состав которой кроме Броваров вошли села Княжичи, Требухов и Победитель (с 19.09.2024р - Сотницкое).

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН вспомнил, что в селах, которые вошли в состав общины, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать. В Княжичах зимой пришлось закрывать школу из-за низкой температуры и оперативно решать вопрос с котельной.

"Это совсем уже другие громады. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов.

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой громады, члены единой семьи и я считаю, что мы должны развиваться совместно", - отметил Игорь Сапожко.

В селах слова мэра подтверждают, и отмечают - вхождение в Броварскую громаду было правильным решением, ведь началось более динамичное развитие, что видно по благоустройству, медицине, образованию, админуслугам.

Как рассказал староста села Требухов Андрей Цахло, в населенном пункте появилась постоянная бригада неотложной медицинской помощи с автомобилем, у сельского лицея есть уже два школьных автобуса, существенно улучшилась ситуация с уличным освещением.

Староста села Княжичи Артем Мороз добавляет, что в этом году было выделено существенную сумму средств на ремонтные работы в учебных заведениях села, только после объединения было открыто полицейскую станцию, в Княжичах планируют построить новую современную медицинскую амбулаторию семейного типа.

Оба старосты отмечают, что реализации многих амбициозных планов помешало полномасштабное российское вторжение, но они обязательно будут воплощены в жизнь после победы.