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“Поки ЗСУ боронять країну, ми робимо її чистою”: МХП залучило до толок понад 1500 українців

“Поки ЗСУ боронять країну, ми робимо її чистою”: МХП залучило до толок понад 1500 українців

Київ • УНН

 • 356706 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Понад 2 місяці в компанії МХП тривала ініціатива з проведення толок у регіонах. У 8 областях та Києві майже 800 співробітників прибирали паркові зони, сквери, вулиці містечок, де вони проживають. До акції також долучалися місцеві жителі – окрім працівників компанії, толоки об’єднали 728 людей у громадах, розповіли у пресслужбі МХП, передає УНН.

Деталі

Кампанія з прибирання почалася з підтримки ініціативи – Всесвітнього дня прибирання “World Cleanup Day” та швидко масштабувалася по регіонах: громади на місцях вирішили об’єднати зусилля з бізнесом і навести лад на своїй території.

Цитата

“Цьогорічні толоки для нас вийшли далеко за межі просто прибрати листя з вулиці чи зібрати пластик. Вони стали справжніми, глибинними “толоками”, коли спільнота об’єднується й разом може принести більше користі для людей та території, на якій проживає. Кожна громада вирішила, що їй пріоритетніше: розчистити річку, прибрати величезний пеньок на дорозі, який створював аварійну ситуацію, висадити дерева. Завдяки цьому вдалося досягти важливих результатів для кожного окремого містечка чи села. Десь облаштувати простір для дозвілля, десь – для навчання, роботи”, – коментує Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Усього вдалося прибрати 6 паркових зон, 5 територій біля шкіл, дитсадків чи будинків культури. Очистити від сміття 6 відпочинкових і набережних зон, 4 вулиці й площі міста. Найбільше було прибрано прилеглих ділянок довкола виробничих дільниць підприємств – 19.

У Києві толока відбулася в Національному музеї української архітектури та побуту. Понад 200 волонтерів-працівників центрального офісу компанії разом із сім’ями розчищали частину території «Закарпаття». Також долучилися до робіт з підготовки реставрації хати з села Бабани на «Черкащині». Хаті понад 100 років, і після завершення реставраційних робіт вона стане елементом Музею, на який приходитимуть дивитися всі охочі.

Усе зібране сміття та обрізки дерев вивозили транспортом, що надали підприємства МХП на місцях. А в селі Дирдин на Черкащині зібраний пластик ще й одразу ж пресували під час толоки, а все тому що торік на конкурсі “Час діяти, Україно!”, який організовує фонд “МХП – Громаді”, одним з переможців став проєкт "Нема сміття - щасливе майбуття!" Ідея була у створенні гідравлічного преса, який може стискати й зменшувати в об’ємах пластик. Цього року прес уже став важливою частиною однієї з толок. Спресоване сміття переможці конкурсу планують збувати на переробних заводах.

“Війна стала потужним каталізатором громадського активізму – багато українців замість чекати, що хтось умовний зробить щось замість них, покращить чи прибере їхнє містечко, беруть і самі роблять. Толоки – саме про це: не чекати перемоги, миру, знаку, а взяти й зробити свої громади такими, у яких хочеться залишитися й жити. Бо поки ЗСУ боронять нашу країну, ми в тилу повинні боронити її чистоту”, – додала Тетяна Волочай, директорка фонду “МХП – Громаді”.

Довідка

"МХП - Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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