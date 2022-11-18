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"Пока ВСУ защищают страну, мы делаем ее чистой": МХП привлекло к толокам более 1500 украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Более 2 месяцев у компании МХП продолжалась инициатива по проведению толок в регионах. В 8 областях и Киеве около 800 сотрудников убирали парковые зоны, скверы, улицы городков, где они проживают. К акции также присоединялись местные жители – кроме работников компании, толоки объединили 728 человек в громадах, рассказали в пресс-службе МХП, передает УНН.

Детали

Кампания по уборке началась с поддержки инициативы – Всемирного дня уборки “World Cleanup Day” и быстро масштабировалась по регионам: громады на местах решили объединить усилия с бизнесом и навести порядок на своей территории.

Цитата

“Нынешние толоки для нас вышли далеко за пределы просто убрать листья с улицы или собрать пластик. Они стали подлинными, глубинными “толоками”, когда сообщество объединяется и вместе может принести больше пользы для людей и территории, на которой проживает. Каждая громада решила, что ей приоритетнее: расчистить реку, убрать огромный пень на дороге, который создавал аварийную ситуацию, высадить деревья. Благодаря этому удалось добиться важных результатов для каждого отдельного городка или села. Где-то обустроить пространство для досуга, где-то для обучения, работы”, – комментирует Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП.

Всего удалось убрать 6 парковых зон, 5 территорий у школ, детсадов или домов культуры. Очистить от мусора 6 зон отдыха и набережных, 4 улицы и площади города. Больше всего были убраны близлежащие участки вокруг производственных участков предприятий – 19.

В Киеве толока состоялась в Национальном музее украинской архитектуры и быта. Более 200 волонтеров-работников центрального офиса компании вместе с семьями расчищали часть территории «Закарпатье». Также приобщились к работам по подготовке реставрации дома из села Бабаны в «Черкасской области». Дому более 100 лет, и после завершения реставрационных работ он станет элементом Музея, на который будут приходить смотреть все желающие.

Весь собранный мусор и обрезки деревьев вывозили транспортом, предоставленным предприятиями МХП на местах. А в селе Дирдин в Черкасской области собранный пластик еще и сразу же прессовали во время толоки, а все потому что в прошлом году на конкурсе “Пора действовать, Украина!”, который организовывает фонд “МХП – Громаде”, одним из победителей стал проект "Нет мусора - счастливое будущее!". Идея была в создании гидравлического пресса, который может сжимать и уменьшать в объемах пластик. В этом году пресс уже стал важной частью одной из толок. Спрессованный мусор победители конкурса планируют сбывать на перерабатывающих заводах.

“Война стала мощным катализатором общественного активизма – многие украинцы вместо ожидания, что кто-то условный сделает что-то вместо них, улучшит или уберет их городок, берут и сами делают. Толоки – именно об этом: не ждать победы, мира, знака, а взять и сделать свои громады такими, в которых хочется остаться и жить. Потому что пока ВСУ защищают нашу страну, мы в тылу должны защищать ее чистоту”, – добавила Татьяна Волочай, директор фонда “МХП – Громаде”.

Справка

"МХП - Громаде" – украинский благотворительный фонд, начавший свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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