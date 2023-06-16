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"Покарання буде": справа про ДТП на блокопосту у Києві, у якій загинув нацгвардієць на контролі ДБР

Київ • УНН

 • 1476236 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У ДБР наголосили, що тримають на особливому контролі справу про аварію на блокпосту в Києві за участю судді, в якій загинув військовослужбовець Нацгвардії. Наразі ще триває експертиза, за результами якої суд прийме рішення щодо строків ув'язнення, однак вже достеменно визначено, що "покарання буде". Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає УНН.

"Покарання буде": справа про ДТП на блокопосту у Києві, у якій загинув нацгвардієць на контролі ДБР

Деталі

ДБР зауважило, що тримає на особливому контролі справу про аварію, яка сталась у ніч на 26 травня, в результаті якої голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Відомство зазначає, що у цьому кримінальному провадженні в очільника одного з районних судів Київщини примусово взяті біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю. Допитано свідків. Судді оголошено про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. 

Цитата

"Незалежно від того, якими будуть результати аналізів. Експертиза ще триває. Обвинувальний акт буде направлений до суду. А суд уже ухвалюватиме рішення. Тобто в залежності від того був алкголь в крові чи не було - це не означає, що не буде покарання. Покарання буде. Просто це буде 5 років, чи це буде 10 років", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Доповнення

Близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. За попередньою інформацією, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутатці Київради Ар’євій повідомили про підозру через ДТП у стані наркотичного сп’яніння

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