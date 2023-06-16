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"Наказание будет": дело о ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб нацгвардеец на контроле ГБР

Киев • УНН

 • 1476236 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В ГБР отметили, что держат на особом контроле дело об аварии на блокпосту в Киеве с участием судьи, в которой погиб военнослужащий Нацгвардии. Сейчас еще продолжается экспертиза, по результатам которой суд примет решение о сроках заключения, однако уже точно определено, что "наказание будет". Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает УНН.

"Наказание будет": дело о ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб нацгвардеец на контроле ГБР

Детали

ГБР отметило, что держит на особом контроле дело о аварии, которая произошла в ночь на 26 мая, в результате которой председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Ведомство отмечает, что в этом уголовном производстве у главы одного из районных судов Киевской области принудительно взяты биологические образцы на наличие в организме алкоголя. Допрошены свидетели. Судье объявлено о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. 

Цитата

"Независимо от того, какими будут результаты анализов. Экспертиза еще продолжается. Обвинительный акт будет направлен в суд. А суд уже будет принимать решение. То есть в зависимости от того был алкголь в крови или не было - это не значит, что не будет наказания. Наказание будет. Просто это будет 5 лет, или это будет 10 лет", - рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Дополнение

Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. По предварительной информации, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

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