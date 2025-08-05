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Поїзди через Будапешт змінюють маршрут: пасажирів попередили

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Угорська залізниця проводить ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті з 25 серпня по 20 вересня. Це спричинить тимчасові зміни у русі деяких міжнародних поїздів, зокрема тих, що прямують до та з Києва та Відня.

Поїзди через Будапешт змінюють маршрут: пасажирів попередили

Через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті в Угорщині приблизно місяць будуть тимчасові зміни руху деяких поїздів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.

З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. У цей період змінюються зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів

- повідомили в УЗ.

Яких поїздів торкнеться

Як повідомляється, зміни очікують:

  • поїзд №9/10 Київ - Будапешт - Київ. Прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті;
    • поїзд №143/146 Чоп - Відень - Чоп, безпересадкові вагони Київ - Відень - Київ. Зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

      Як зазначається, Будапешт Нюгаті і Будапешт Келенфельд - це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів:

      • Будапешт Нюгаті - лінія метро M3;
        • Будапешт Келенфельд - лінія метро M4.

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          Юлія Шрамко

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