Поїзди через Будапешт змінюють маршрут: пасажирів попередили
Київ • УНН
Угорська залізниця проводить ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті з 25 серпня по 20 вересня. Це спричинить тимчасові зміни у русі деяких міжнародних поїздів, зокрема тих, що прямують до та з Києва та Відня.
Через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті в Угорщині приблизно місяць будуть тимчасові зміни руху деяких поїздів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.
З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. У цей період змінюються зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів
Яких поїздів торкнеться
Як повідомляється, зміни очікують:
- поїзд №9/10 Київ - Будапешт - Київ. Прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті;
- поїзд №143/146 Чоп - Відень - Чоп, безпересадкові вагони Київ - Відень - Київ. Зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.
Як зазначається, Будапешт Нюгаті і Будапешт Келенфельд - це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів:
- Будапешт Нюгаті - лінія метро M3;
- Будапешт Келенфельд - лінія метро M4.
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