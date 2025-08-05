Поезда через Будапешт меняют маршрут: пассажиров предупредили
Киев • УНН
Венгерская железная дорога проводит ремонтные работы на станции Будапешт-Келети с 25 августа по 20 сентября. Это повлечет за собой временные изменения в движении некоторых международных поездов, в частности тех, что следуют в Киев и Вену и обратно.
Из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети в Венгрии примерно месяц будут временные изменения движения некоторых поездов, сообщили в АО "Укрзализныця" во вторник, пишет УНН.
С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети. В этот период меняются остановки и конечные станции для некоторых международных поездов
Каких поездов коснется
Как сообщается, изменения ожидают:
- поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев. Будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети;
- поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп, беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев. Будут останавливаться только на станции Будапешт Келенфельд. Остановка на Келети будет отменена.
Как отмечается, Будапешт Нюгати и Будапешт Келенфельд - это удобные центральные станции с доступом к метро, трамваям и автобусам:
- Будапешт Нюгати - линия метро M3;
- Будапешт Келенфельд - линия метро M4.
Путешественников призвали обратить внимание на изменения при поиске билетов.
Дія.Підпис понадобится только при покупке билетов на три поезда: в УЗ рассказали детали31.07.25, 22:35 • 4069 просмотров