Погода в Україні зміниться: за спекою до 37° прийде зниження температури

В Україні найближчими днями очікується зміна погоди. 8 червня у низці областей дощі та грози, утім, температура буде висока, подекуди сильна спека до 35-37°, а вже 9-10 червня в Україні очікується зниження температури на 5-10°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

У найближчі три доби - зміна погоди - повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, завтра, 8 червня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощі з грозами, подекуди град, шквали 15-20 м/с, 9 червня в Україні, крім південного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території, 10 червня по всій країні переважно без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, у понеділок у північних, у вівторок у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура завтра, 8 червня, вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західних областях 23-28°; протягом 9-10 червня в Україні зниження температури на 5-10°.

Доповнення

За даними Укргідрометцентру, 7-9 червня в Україну продовжуватиме надходити досить тепла повітряна маса з південного заходу, зумовлюючи жарку погоду. Лише в понеділок, 9 червня, вслід за холодним атмосферним фронтом з північного заходу, до нас пошириться прохолодне повітря, яке спричинить відчутне зниження температури в західних областях, спека спаде також у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях. У вихідні погоду в більшості областей визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, який в понеділок відчутно знижуватиметься.