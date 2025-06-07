Погода в Украине изменится: за жарой до 37° придет снижение температуры

В Украине в ближайшие дни ожидается изменение погоды. 8 июня в ряде областей дожди и грозы, впрочем, температура будет высокая, кое-где сильная жара до 35-37°, а уже 9-10 июня в Украине ожидается снижение температуры на 5-10°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

В ближайшие трое суток - изменение погоды - сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, завтра, 8 июня, в западных, Житомирской и Винницкой областях дожди с грозами, местами град, шквалы 15-20 м/с, 9 июня в Украине, кроме юго-востока, местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории, 10 июня по всей стране преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в понедельник в северных, во вторник в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура завтра, 8 июня, ночью 17-22°, днем 29-34° (на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°), в северо-западных областях 23-28°; в течение 9-10 июня в Украине снижение температуры на 5-10°.

Дополнение

По данным Укргидрометцентра, 7-9 июня в Украину будет продолжать поступать достаточно теплая воздушная масса с юго-запада, обусловливая жаркую погоду. Лишь в понедельник, 9 июня, вслед за холодным атмосферным фронтом с северо-запада, к нам распространится прохладный воздух, который повлечет ощутимое снижение температуры в западных областях, жара спадет также в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях. В выходные погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое в понедельник ощутимо будет снижаться.