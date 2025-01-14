Погода в Україні 14 січня: де буде найтепліше та чого чекати від неба

14 січня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. На більшості території країни опади не передбачаються, що дозволить насолоджуватися порівняно спокійним зимовим днем. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Температурний режим в Україні залишатиметься досить стабільним: вдень температура коливатиметься в межах 0° до -2°.

У Києві, Львові, Дніпрі та Харкові термометри покажуть від 0° до -2°C, з невеликою хмарністю та рідкими проясненнями. В Одесі, Сімферополі та Мелітополі температура в межах -1° до +2°C дозволить зберігати порівняно м’які умови для зимового сезону. Таку ж картину спостерігатимуть у Донецьку та Луганську, де температура також коливатиметься в межах 0° до -2°C.

Цей день не принесе особливих несподіванок на погоду, однак варто бути готовими до хмарності, що час від часу може змінюватися ясним небом.

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