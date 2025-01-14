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Погода в Україні 14 січня: де буде найтепліше та чого чекати від неба

Київ • УНН

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14 січня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від -2° до +2°C, найтепліше буде на півдні країни.

14 січня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. На більшості території країни опади не передбачаються, що дозволить насолоджуватися порівняно спокійним зимовим днем. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Температурний режим в Україні залишатиметься досить стабільним: вдень температура коливатиметься в межах 0° до -2°.

У Києві, Львові, Дніпрі та Харкові термометри покажуть від 0° до -2°C, з невеликою хмарністю та рідкими проясненнями. В Одесі, Сімферополі та Мелітополі температура в межах -1° до +2°C дозволить зберігати порівняно м’які умови для зимового сезону. Таку ж картину спостерігатимуть у Донецьку та Луганську, де температура також коливатиметься в межах 0° до -2°C.

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Цей день не принесе особливих несподіванок на погоду, однак варто бути готовими до хмарності, що час від часу може змінюватися ясним небом.

Погода в Україні: де сьогодні очікується сніг та ожеледиця на дорогах12.01.25, 07:08 • 39206 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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