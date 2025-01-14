Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба
Киев • УНН
14 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -2° до +2°C, теплее всего будет на юге страны.
14 января в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. На большинстве территории страны осадки не предвидятся, что позволит наслаждаться сравнительно спокойным зимним днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Температурный режим в Украине будет оставаться достаточно стабильным: днем температура будет колебаться в пределах 0° до -2°.
В Киеве, Львове, Днепре и Харькове термометры покажут от 0° до -2°C, с небольшой облачностью и редкими прояснениями. В Одессе, Симферополе и Мелитополе температура в пределах -1° до +2°C позволит сохранять сравнительно мягкие условия для зимнего сезона. Такую же картину будут наблюдать в Донецке и Луганске, где температура также будет колебаться в пределах 0° до -2°C.
Этот день не принесет особых неожиданностей на погоду, однако стоит быть готовыми к облачности, что время от времени может сменяться ясным небом.
Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах12.01.25, 07:08 • 37578 просмотров