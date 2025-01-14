Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба

14 января в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. На большинстве территории страны осадки не предвидятся, что позволит наслаждаться сравнительно спокойным зимним днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Температурный режим в Украине будет оставаться достаточно стабильным: днем температура будет колебаться в пределах 0° до -2°.

В Киеве, Львове, Днепре и Харькове термометры покажут от 0° до -2°C, с небольшой облачностью и редкими прояснениями. В Одессе, Симферополе и Мелитополе температура в пределах -1° до +2°C позволит сохранять сравнительно мягкие условия для зимнего сезона. Такую же картину будут наблюдать в Донецке и Луганске, где температура также будет колебаться в пределах 0° до -2°C.

Этот день не принесет особых неожиданностей на погоду, однако стоит быть готовыми к облачности, что время от времени может сменяться ясным небом.

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