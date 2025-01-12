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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах

Киев  •  УНН

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В Украине 12 января прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом в западных, северных и центральных областях. Температура будет колебаться от -2° до +6°, на дорогах гололедица.

Сегодня, 12 января, в Украине ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла. На высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.

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На Киевщине ожидается облачная погода. На дорогах гололедица

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве днем около 0°.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиев
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