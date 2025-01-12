Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах
Киев • УНН
В Украине 12 января прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом в западных, северных и центральных областях. Температура будет колебаться от -2° до +6°, на дорогах гололедица.
Сегодня, 12 января, в Украине ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, сегодня в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.
В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла. На высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.
На Киевщине ожидается облачная погода. На дорогах гололедица
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве днем около 0°.